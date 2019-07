Foto-Aktion : Nettetaler zeigen ihre grünen Gärten

Nettetal Für den Wettbewerb „Vielfältige Vorgärten“ ist am Mittwoch, 31. Juli, Einsendeschluss.

„In einer öffentlichen Veranstaltung im September wollen wir die Gewinner bekanntgegeben und ihnen die Preise überreichen“, kündigt Küsters an. Das Thema sei damit aber längst nicht erledigt: „Wir bleiben am Ball, es geht ja um die Frage, wie man in seinem Lebensbereich und wie man überhaupt in der Stadt für mehr Grün und damit mehr Artenvielfalt und Klimafreundlichkeit sorgen kann.“ Einen „Rundumsorglos-Garten“ gebe es kaum, aber man könne Schritt für Schritt auf eine grüne Stadt hinarbeiten.