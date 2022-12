Förderprogramme starteten 2022 Drei Dinge, für die Nettetal Bürgern Geld schenkt

Es war kein Scherz, als die Stadt Nettetal ab dem 1. April Bürgern, die einen Beitrag zu mehr Grün in der Stadt leisten wollen, Geld in Aussicht stellte. „Nettetal grünt und blüht“ heißt das Förderprogramm, das an diesem Tag gestartet wurde. Ziel: Bürgern finanzielle Anreize bieten, das Dach oder die Fassade ihres Hauses zu begrünen und Flächen auf ihrem Grundstück zugunsten von Pflanzen von Beton und Pflaster zu befreien. „Nettetal grünt und blüht“ ist eine von mehreren Förderinitiativen, die die Stadt in 2022 losgetreten hat. Diese und auch die Zuschüsse zum Kauf von E-Lastenrädern und zu Pflege und Erhalt von sogenannten Alt-Bäumen haben sich als so erfolgreich erwiesen, dass die für das zu Ende gehende Jahr bereitgestellten Fördersummen fast ausgeschöpft sind. Verzagen müssen Interessenten allerdings nicht. Die Programme sollen fortgesetzt werden. Hier ein Überblick, was schon gefördert wurde und wie es weitergehen soll.