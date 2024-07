Unternehmen in Nettetal Vom Bootsflüchtling zum Drucker - eine gelungene Integration

Wie Stiels auf Filmon kam, ist eine noch längere Geschichte. Vor etwa vier Jahren lag Jakob Stiels auf der Intensivstation des Krankenhauses in Lobberich. betreut wurde er dort von Amine, einem Intensivpfleger aus Eritrea. Ursprünglich war Amine in Eritrea als Hebamme tätig. In Eritrea sind ausschließlich Männer in diesem Beruf tätig. Aufgrund politischer Gründe musste er fliehen und fand in Deutschland eine neue Aufgabe. Stiels war auf jeden Fall von seiner Empathie und fachlicher Kompetenz schwer beeindruckt. Ihn fragte der Firmenchef, ob er Verwandte oder Freunde habe, die eine Lehrstelle suchten. Denn in Deutschland fehlen Fachkräfte. Auch bei SINC Novation fehlen weitere Fachkräfte. Also muss man sie selber ausbilden. So entstand der Kontakt zu Filmon, der ebenfalls in Eritrea eine Hebammen-Ausbildung begonnen und abgebrochen hatte.