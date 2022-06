Schindackerweg in Kaldenkirchen : Einbruch innerhalb von nur 20 Minuten

Die Polizei sucht nach Zeugen für den fraglichen Zeitraum. Foto: dpa/Silas Stein

Kaldenkirchen Ein 56-jähriger Mann wollte seine Tochter abholen. Das nutzten Diebe, um in das Haus am Schinderackerweg in Kaldenkirchen einzubrechen. Die Unbekannten hatten es eilig, denn sie hielten sich nur 20 Minuten dort auf.

(hb) Einen Rucksack hat ein Einbrecher in einem Haus in Kaldenkirchen erbeutet. Der Einbruch am Schindackerweg passierte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Dort wohnt ein 56-jähriger Mann, der in dieser Zeit seine Tochter (18) abholte.

Nach nur 20 Minuten kehrten beide zurück zum Wohnhaus und sahen, dass die Haustür offen stand. Wie die Polizei weiter mitteilt, schien auf den ersten Blick nichts zu fehlen. Erst im Laufe des Donnerstages fiel der Tochter auf, dass ihr Rucksack aus dem Hausflur verschwunden war.

Daraufhin rief die Familie die Polizei an. Aktuell ermittelt die Kripo und bittet um Hinweise. Falls jemand in besagter Nacht gegen Mitternacht etwas Auffälliges festgestellt hat, kann man sich unter 02162 3770 an die Polizei wenden.

