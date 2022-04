KG Fidele Heide Lobberich : Nach 40 Jahren tritt Manfred Mertens nicht erneut an

Nach 40 Jahren tritt Manfred Mertens nicht erneut an

Lobberich Nach 742 Tagen fand die erste Jahreshauptversammlung in Präsenz seit Ausbruch der Corona-Pandemie statt. Ein besonderer Moment für Manfred Mertens, der an diesem Abend 69 stimmberechtigte Mitglieder sowie Ehrenmitglied Heinz Clemens begrüßte.

Der Rückblick auf die abgelaufenen Sessionen war ein Rückblick auf keine schöne Zeit, da in den vergangen zwei Jahren der Karneval nicht stattfand. Die anstehenden Neuwahlen in der Agenda brachten einige Besonderheiten in dieser Versammlung mit sich, da der gesamte geschäftsführende Vorstand nicht für eine neue Amtszeit zur Verfügung stand.