Nettetal : Feuerwehr übt Gasbrandbekämpfung

Nettetal 20 Kameraden nahmen an einer nicht gerade alltäglichen Fortbildung teil.

Um bei jedem Einsatz ein Höchstmaß an gekonntem Vorgehen aufzuweisen, ist es für ehrenamtliche Feuerwehrleute unabdingbar, sich stetig in Lehrgängen und Seminaren verschiedenster Art fortzubilden.

An einer Fortbildung der sicher nicht alltäglichen Art nahmen aus allen Löschzügen der Feuerwehr Nettetal 20 Kameraden in der Gasbrandbekämpfung teil. Im Ausbildungszentrum der West-Netz (vormals RWE) fand dieses in Niederzier statt und gliederte sich in einen theoretischen und einen praktischen Teil. Insbesondere der praktische Teil begeisterte alle Teilnehmer. Zunächst galt es, verschiedene Gasleckagen messtechnisch zu ermitteln. Im Anschluss folgte die Brandbekämpfung mit verschiedenen Löschmitteln und unterschiedlichen Taktiken. Die Teilnehmer waren sich zur Feedback-Runde einig, dass alle Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern sogar bei weitem übertroffen wurden.