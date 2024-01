Feuerwehr-Jahresbilanz in Nettetal Löschzug Lobberich musste 170 Mal ausrücken

Um den Anforderungen, die ein solcher Großbrand an die Feuerwehrleute stellt, gewachsen zu sein, aber auch um weniger spektakuläre Einsätze meistern zu können, brauchen die Ehrenamtler Fortbildungen. Laut Heussen wurden von den Lobberichern im vergangenen Jahr 37 Lehrgänge und Seminare belegt, auf Stadt- und Kreisebene sowie am Institut der Feuerwehr in Münster. Insgesamt 3772 Fortbildungs-Stunden kamen so zusammen.