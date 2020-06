Einsatz in Kaldenkirchen : Brand in den alten Bahnhofshallen

Die Feuerwehr ist am Bahnhof Kaldenkirchen im Einsatz (Symbolbild). Foto: Pixabay

Kaldenkirchen In den alten Hallen am Bahnhof in Kaldenkirchen brennt es wieder einmal. Der Einsatz läuft aktuell (15.20 Uhr) noch. Die Feuerwehr löscht den Brand in den leerstehenden Hallen. Bereits mehrfach waren dort Brände gelegt worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zum aktuellen Brand am Donnerstag kann die Feuerwehr noch nichts sagen. Er wird gerade abgelöscht. Die leerstehenden Hallen in unmittelbarer Nähe zu den Bahngleisen am Bahnhof Kaldenkirchen waren schon mehrfach Ziel für die Feuerwehr, weil dort zurückgebliebene Sachen angezündet wurden.

Die Gegend ist problematisch. In der ehemaligen Lokführerübernachtungsstelle sind immer wieder unberechtigte „Gäste“, die bei Kontrollen von Ordnungsamt und Polizei nicht angetroffen werden. Auch das alte Zollamt ist immer wieder Objekt für Vandalismus.