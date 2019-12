Nettetal : Feuerwehr trainiert Umgang mit Gefahrstoffen

Bei der ABC-Übung wurde auch das Umpumpen von Gefahrenstoffen mit Atem-Schutz und in Schutzkleidung trainiert. Foto: Feuerwehr Nettetal. Foto: Feuerwehr Nettetal

Nettetal Kräfte der Feuerwehr Nettetal nahmen am ABC-Lehrgang teil. Dabei ging es um die Handhabung von chemischen Stoffen.

Die Nettetaler Feuerwehr nahm jetzt im Rahmen einer kreisweiten Schulung am diesjährigen ABC Teil 1-Kreislehrgang in Willich teil. ABC steht hierbei für atomar, biologisch, chemisch, wobei der Lehrgangsteil 1 auf chemische Gefahren fokussiert ist. Um sich entsprechend zu schützen, tragen die Einsatzkräfte Vollschutzanzüge, die chemikalienbeständig und luftdicht sind. Unter dem Anzug tragen die Kräfte Atemschutzgeräte. Das Arbeiten mit diesen Vollschutzanzügen ist eine enorme körperliche Belastung. Selbst einfache Handgriffe können so zum körperlichen und mentalen Kraftakt werden. Nach dem Einsatz müssen die Kräfte zunächst gereinigt – dekontaminiert – werden, bevor sie wieder aus dem Schutzanzug steigen können. Auch dies wurde eingehend geübt.