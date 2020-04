Brand in Nettetal : Flächenbrand in der Venloer Heide

In der Nähe von Tor 9 brannte das Unterholz. Foto: Feuerwehr Nettetal

Nettetal Einer aufmerksamen Spaziergängerin ist es zu verdanken, dass sich ein Flächenbrand in der Nähe von Tor 9 in Nettetal-Leuth um 17.40 Uhr am Ostersonntag nicht zum größeren Waldbrand entwickelt hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Als der Löschzug Leuth eintraf, standen schon rund 400 Quadratmeter Unterholz in Flammen. Der Löschzug Breyell wurde mit Tanklöschfahrzeug nachalarmiert. Mit drei C-Rohren brachten die Wehrleute den Brand unter Kontrolle.

Die Einsatzdauer betrug rund zwei Stunden. Insgesamt waren fünf Fahrzeuge und 30 Einsatzkräfte an dem Einsatz beteiligt.

(hb)