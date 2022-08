In Nettetals Stadtteilen Breyell und Leuth : Wieder zwei Grünflächen in Flammen

Nettetal Die Feuerwehr hat weiterhin alle Hände voll zu tun, Brände in der Natur zu löschen. Auch am Donnerstag, 11. August, und Freitag, 12. August, musste sie deshalb ausrücken.

(RP) In Breyell brannten am Donnerstag gegen 18.45 Uhr am Ritzbruch circa 30 Quadratmeter Maisfeld. Die Feuerwehr konnte die in Brand geratene Fläche vollständig löschen. Bereits am Dienstag hatte am Ritzbruch in Nähe der Autobahn etwa 50 Quadratmeter Grünfläche in Flammen gestanden. Die Polizei vermutete Brandstiftung. Am Freitag brannten gegen 3.30 Uhr knapp 30 Quadratmeter Grünstreifen in Leuth im Bereich Hinsbecker Straße/Heronger Straße. Die Feuerwehr löschte auch dort.