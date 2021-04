Kostenpflichtiger Inhalt: Rauchwolken über Viersen : Feuerwehr kämpft weiter gegen Brand in Holzlager

Foto: Rixkens 19 Bilder So sieht das abgebrannte Holzlager am Morgen danach aus

Viersen In der Nacht auf Montag ist in einem Holzhandel in Viersen ein Feuer ausgebrochen. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Halle stürzte ein, verletzt wurde niemand. Nun ermittelt die Polizei.