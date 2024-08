Ausflugstipp im Grenzland Von Nettetal zum Strand in einer halben Stunde

Am 18. August findet das Roerdelta-Konzert in Roermond statt – ein populär-klassisches Open-Air-Konzert an der Roerkade. Es startet um 21 Uhr. Am 7. September gibt es auf dem Roermonder Jahrmarkt Kunst und Antiquitäten in der Innenstadt zwischen 9.30 und 17 Uhr. Die Lichterfahrt an den Maasplassen am 21. September ab 19.30 Uhr zeigt beleuchtete Boote auf dem Wasser, das Thema passend zu den Spielen in Paris: Olympische Lichterparade. Der Eintritt zu allen drei Events ist frei. Weitere Veranstaltungen sind hier: www.weareroermond.com/de/veranstaltungen-roermond/