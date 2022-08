Angebot in Nettetal : Exkursion zu den Fledermäusen für Familien

Großes Mausohr im Flug. Foto: dpa

Nettetal Der Naturpark Schwalm-Nette bietet in Kooperation mit dem katholischen Forum für Erwachsenen- und Familienbildung am Samstag, 20. August, eine Wanderung mit Fledermaussuche für Eltern und Kinder an.

