Lobberich-Hinsbeck: Sarg kommt Jugendarbeit zugute

Lobberich Konfirmanden hatten einen Sarg bunt gestaltet. Der Erlös geht an die Gemeinde.

„Viele Trauernde waren angetan von dem Sarg, wählten dann aber doch was Herkömmliches“, sagte Helgers. Nun aber habe eine Familie sich für den Sarg entschieden, weil er nach ihrer Ansicht zur Verstorbenen passe. „Die alte Dame war bis zum Schluss so was von lebensfroh, da war der Sarg mit seinen bunt gestalteten Motiven wie gemacht für sie“, sagte Langer.