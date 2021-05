Tierischer Besuch in Nettetal : Familie staunt über Meisenpaar im Briefkasten

Familie Meise zieht im Birefkasten von Annika schierks drei Junge groß. Foto: Schierkes Foto: Annika Schierkes

Nettetal Mit kleinen Ästen inmitten der Post fing alles an. Annika Schierkes aus Leutherheide ahnte, dass da bald noch mehr kommen würde. Und so war es auch. Familie Meise hat sich in ihrem Briefkasten eingenistet.