Vorfall in Nettetal-Kaldenkirchen : Falscher Handwerker bestiehlt Seniorin

Die Pplizei hofft auf Hinweise von Zeugen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Kaldenkirchen Als Handwerker hat sich ein Mann am Montag, 7. November ausgegeben, um in das Haus einer 80-Jährigen an der Steyler Straße in Kaldenkirchen zu gelangen.

