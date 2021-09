Unfall in Nettetal-Lobberich : Fahrerflucht ohne Führerschein

Unfall in Nettetal-Lobberich

Nettetal Ein 28-jähriger Nettetaler hat auf der Breyeller Straße einen Auffahrunfall verursacht. Der Fahrer stieg kurz aus, flüchtete dann aber vom Unfallort.

Keine Überraschung, dass ein Autofahrer nach einem Unfall am Mittwoch gegen 10.45 in Lobberich Fahrerflucht begangen hat: Der 28-jährige aus Nettetal war laut Polizei mit seinem Wagen auf der Breyeller Straße auf das Auto einer Nettetalerin (36) aufgefahren. Die Frau stand zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes, weil sie warten musste. Durch den Aufprall wurde sie leicht verletzt. An beiden Autos entstand dabei erheblicher Sachschaden.