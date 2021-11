Die Polizei berichtet : Exhibitionist in einer Lobbericher Bäckereifiliale

Lobberich Ein nackter Mann, der nur eine schwarze Tasche über den Kopf gezogen hatte, tauchte am Samstag in der Pesch-Brot-Filiale auf. Die Polizei ermittelt.

Ein völlig unbekleideter Mann betritt am Samstagmorgen eine Bäckerei und fasst sich im Verkaufsraum an sein Geschlechtsteil. Gegen 7.10 Uhr kam der Mann in die Pesch-Brot-Filiale an der Niedieckstraße in Lobberich. Um nicht erkannt zu werden, hatte er eine schwarze Tasche über seinen Kopf gezogen. Wie die Polizei weiter mitteilt, verließ der Mann die Filiale, stieg in einen weißen VW-Kombi und fuhr in Richtung Lobbericher Innenstadt weg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf den Mann und den weißen Kombi. Hinweise an das Kriminalkommissariat 1 über die Rufnummer 02162 3770.