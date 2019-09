Leuth : Ex-Swinger-Club: Haus ist versteigert

Das Gebäude an der Ecke Hampoel/Kaldenkirchener Straße steht seit dem Brand im März 2016 leer. Foto: Horst Siemes

Leuth Das seit mehreren Jahren als Ruine an der Ecke Hampoel/B 221 stehende Gebäude hat einen neuen Besitzer: In einem Zwangsversteigerungsverfahren vor dem Amtsgericht Nettetal erwarb die Fritz + Thelen Immobilien GmbH das rund 5400 Quadratmeter großen Anwesen für 195.000 Euro.

Nach Auskunft von Gesellschafter Fabian Thelen, auch Mitglied der Geschäftsführung des Einrichtungshauses Thelen-Drifte, sollen dort Wohnungen errichtet werden. Damit besteht nun begründete Hoffnung, dass der „Schandfleck“ am Ortseingang von Leuth bald verschwindet.

Wie genau die künftige Bebauung aussehen werde, „müsse er jetzt in Ruhe mit dem Bauamt der Stadt besprechen“, sagte Fabian Thelen. Bebaut ist die Ecke mindestens seit dem Ende des 19. Jahrhunderts. 1902 betrieb Albert Houben dort eine Wirtschaft mit angeschlossener Landwirtschaft. In den 1970er Jahren mutierte die Gaststätte am Hampoel 28 zur Nachtbar, aus der später ein Swingerclub wurde. Als sich die langjährigen Betreiber Martin und Kerstin Meyerring 2014 zurückzogen, sollte aus dem Haus zunächst ein Discount-Bordell werden, das die Stadt untersagte. Die „scharfe Ecke“, wie das Haus im Volksmund hieß, wurde dann zur „Erotik-Disco für Swinger“, bis sie im März 2016 ausbrannte.