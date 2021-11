Kultur in Nettetal : Eine ungewöhnliche Liebe in Zeiten der Immobilien-Haie

Ihr Roman „Räuber“ erschien im März im Blessing-Verlag. Eva Lapido reiste zur ersten Lesung aus diesem Roman aus London nach Nettetal an. Foto: Heribert Brinkmann

Kaldenkirchen Der Verein Nettetaler Literaturtage lud zu einer Lesung von Eva Lapido aus ihrem neuen Roman „Räuber“ in die „Alte Fabrik“ in Kaldenkirchen. Das Buch handelt von den sozialen Veränderungen durch die Gentrifizierung in Berlin.

Eine gelungene Dreifach-Premiere gelang dem Verein Nettetaler Literaturtage mit der Lesung von Eva Lapido. Der neu gewählte erste Vorsitzende Gerd Wagner, der auf Büchereileiter Ulrich Schmitter folgte, konnte seine erste Veranstaltung präsentieren. Gleichzeitig rückte er die Alte Fabrik an der Venloer Straße in Kaldenkirchen als zukünftigen Veranstaltungsort für Kultur in den Blick. Und drittens holte der Verein eine exklusive Lesung nach Nettetal. Da durch Corona viele Termine abgesagt wurden, bleibt die Lesung in Nettetal bisher die einzige.