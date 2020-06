Freizeit in Nettetal : EU-Fördergelder für den Skaterpark

Skater in Kaldenkirchen dürfen sich auf einen schöneren Skaterpark freuen. Bis zur Umsetzung dauert es aber noch. Foto: Siemes, Horst/Siemes. Horst (hosi)

Als Teil der Leader-Region „Leistende Landschaft“ will die Stadt Nettetal auch über 2022 hinaus EU-Gelder bekommen. Ein Projekt: der in die Jahre gekommene Skaterpark in Kaldenkirchen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Hauptausschuss hat die Weichen für eine neue Förderperiode ab 2023 gestellt. Es geht um das europäische Programm „Leader“, mit dem innovative Ideen für den ländlichen Raum gefördert werden. An dem Programm ist die Stadt Nettetal gemeinsam mit Geldern, Kevelaer und Straelen als Region „Leistende Landschaft“ beteiligt. Roswitha Karallus, die die Stadt Nettetal in der Projektgruppe vertritt, geht aktuell davon aus, dass es mit einer neuen Förderperiode weitergeht.

In die Sitzung war eigens Regionalmanagerin Ute Neu aus Geldern gekommen. Sie brachte die frohe Kunde mit, dass die lokale Aktionsgruppe am 3. Juni den Plänen und der Finanzierung für den in die Jahre gekommenen Skaterpark in Kaldenkirchen zugestimmt habe. Jetzt müsse die Stadt in die genaueren Planungen einsteigen und bei der Bezirksregierung den Förderantrag stellen. Das werde ein, zwei Jahre dauern.

Info Regionalbüro hat 2019 20 Projekte begleitet Das Leader-Regionalbüro hat 2019 13 potenzielle nichtöffentliche Projektträger wie Vereine und Initiativen sowie sieben öffentliche Institutionen und Kommunen bei der Entwicklung von Projekten unterstützt.

Es war das erste Mal, dass Neu zu einer Ausschusssitzung nach Nettetal eingeladen wurde. Da die anderen drei Kommunen im Kreis Kleve liegen, sei das Leader-Programm in Nettetal nicht so bekannt. Neu gab im Ausschuss zu, dass es in der Anfangsphase 2016/2017 schwer war, bürgerschaftliches Engagement zu erzeugen. Das größte Nettetaler Projekt war bisher das Fest „Mit allen Sinnen genießen“ 2018 am Wittsee. Der Kunstpfad Niers Nette, der als Radweg über 100 Kilometer alle Kommunen der Leader-Region verbinden soll, ist noch in der Vorbereitung. Workshops zum Streuobstwiesenschutz, die im Mai angeboten werden sollten, sind durch die Corona-Krise aufs nächste Jahr verschoben worden. Aber auch ohne Corona war Leader 2019 in Nettetal wenig präsent.

Eine Veranstaltung wie „Neue Werte – neues Arbeiten“ im Oktober 2019 in Geldern wäre auch für Nettetal interessant und machbar gewesen. Bei dem Workshop ging es um einen Wandel auf dem Arbeitsmarkt. Zunehmend steige für Arbeitnehmer die Bedeutung von Lebensqualität, Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie Nachhaltigkeit. Hier komme die zunehmende Digitalisierung dem ländlichen Wirtschaftsraum zugute. Im November 2019 gab es einen Bilanzierungsworkshop, auf dem das Ziel „Ökonomische Kompetenz Agrobusiness sichern und stärken“ erneut an erster Stelle bestätigt wurde. Nach den Problemen mit dem Thema Agrobusiness in Hinblick auf die Vermarktung des früheren Gewerbegebietes Venete ist dieses Ziel für Nettetal aber eher zweitrangig.