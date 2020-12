Eselsohr-Jury in Nettetal kürt bestes Jugendbuch : Es gibt nur rational und emotional

Auch in diesem Jahr lädt die Stadtbücherei mit dem Literarischen Adventskalender online und im Fenster in Breyell zum Mitraten ein. Foto: Stadt Nettetal

Nettetal Die „Eselsohr“-Jury kürte „Falling Skye“ von Lina Frisch zum Gewinnerbuch. Die Jury überzeugte die spannende und psychologisch ausgereifte Geschichte.

Eine Dystopie, also eine negative Utopie, hat die jugendliche Jury zum Sieger gekürt. Auch im Corona-Jahr verzichtet die Stadtbücherei Nettetal nicht auf die seit 1992 bestehende Tradition der Verleihung des Jugendbuchpreises „Eselsohr“. Die jugendliche Lese-Jury hat jetzt in einem Online-Meeting die diesjährige Preisträgerin gekürt. Das Eselsohr 2020 geht an die junge Autorin Lina Frisch für ihr Debüt „Falling Skye“.

Diese Dystopie spielt in den USA, deren politisches System zu einer gläsernen Nation geworden ist. Die Menschen werden in Ratio oder Senso eingeteilt. Emotionen unterliegen strengen Auflagen. Die 16-jährige Protagonistin Skye plant, mit einem R für Ratio gekennzeichnet ein Studium an der Universität zu beginnen. Sie hat sich ganz der Rationalität verschrieben und steht voll und ganz hinter dem System.

Doch die Testung im Camp ist verstörend. In Skye wachsen Zweifel am System und dem eigentlichen Zweck der Einteilung. Ein geheimes Programm mit dem Namen ReNatura will Männer ausschließlich den Ratio und Frauen den Senso zuteilen. Was mit denjenigen passiert, die nicht ins Raster passen, bleibt ungewiss. Als Skye das nach und nach begreift, rebelliert sie und gerät dabei in große Gefahr.

Die Jury überzeugte die spannende und psychologisch ausgereifte Geschichte. Neben der Hauptfigur Skye wird auch aus der Perspektive eines geheimnisvollen Testleiters erzählt. Beide Protagonisten hadern mit der starren Einteilung des Systems in Rationale und Emotionale. Man merkt der Story an, dass Lina Frisch als Psychologie-Studentin weiß, wovon sie schreibt. Da der Auftakt so gut gelungen ist, gibt es schon einen zweiten Band mit dem Titel „Rising Skye“. „Auch diesen kann man neben den anderen neun nominierten Titeln in der Stadtbücherei ausleihen oder als Buchtipp der Eselsohrjury auf seinen Weihnachtswunschzettel schreiben“, sagt Büchereileiter Ulrich Schmitter.

(hb)