Erwürgte Frau in Nettetal Gericht erhebt Anklage gegen Ehemann wegen Totschlags

Sieben Monate nach dem gewaltsamen Tod einer 64-jährigen Nettetalerin wird vor dem Landgericht Krefeld dem Ehemann der Getöteten der Prozess gemacht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 66-jährigen Angeklagten vor, seine Ehefrau erwürgt zu haben. Es deutet einiges darauf hin, dass es am 22. Mai ein kurzer Prozess in Krefeld wird: Folgetermine hat das Landgericht nicht benannt. Somit könnten bereits am Tag des Prozessauftakts die Plädoyers gehalten werden, könnte auch das Urteil fallen. Der Nettetaler ist wegen Totschlags angeklagt.