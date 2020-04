Freizeit in Hinsbeck : Erstabnahme der acht neuen Parcours ist erfolgt

Der Kletterwald in der Nähe der Jugendherberge in Hinsbeck ist für die Eröffnung gerüstet. Die neuen Parcours sind fertig. Jetzt hofft der Betreiber auf grünes Licht vom Land, um die neue Anlage endlich eröffnen zu können.

Betreiber Jörg Brockes blieb in der Zwangspause nicht untätig. Der neue Parcour wurden von einem Sachverständigen eines Prüfinstitutes durchklettert und abgenommen. Die Erstabnahme ist also positiv gelaufen, die Abnahme wird jedes Jahr dann gründlich erneut vorgenommen. Wenn es grünes Licht vom Land gibt, kann Brockes also sofort den Kletterwald öffnen. Alle stehen bereit und hoffen, dass die Zwangspause endlich vorbei ist. In Rheinland-Pfalz durfte ein Kletterwald bereits aufmachen. Brockes steht ständig mit der Stadt, dem Kreis und dem Landtagsabgeordneten Marcus Optendrenk (CDU) in Verbindung. Und natürlich werden in Corona-Zeiten besondere Maßnahmen vorgesehen. So ziehen die Kunden die Gurte selber an, und auf die Plattformen darf jeweils nur ein Besucher.