Angebote der Stadtwerke Nettetal : Energieberater gefragt wie nie zuvor

Nettetal Die Angst vor hohen Gas- und Stromrechnungen treibt offenbar auch viele Nettetaler um. Die Nachfrage nach einer Energieberatung ist fast dreimal so hoch wie in früheren Jahren. Wie Experte Marco Wärntges helfen kann.

Wer bei den Nettetaler Stadtwerken Rat und Hilfe sucht, wie er den Energieverbrauch in seinem Heim senken kann, muss inzwischen etwas Geduld aufbringen. „Die Vorlaufzeiten liegen aktuell bei etwa zwei Wochen. Termine in den Abendstunden sind begrenzt. Gut ist es, wenn Kunden bei den Terminen flexibel sind“, sagt eine Sprecherin des Unternehmens, das rund 7500 private Haushalte sowie etwa 450 Firmen und Gewerbetriebe mit Gas versorgt. Neben Informationen auf den Internetseiten der Stadtwerke, Strommeßgeräten zum Ausleihen bietet der Versorger seinen Strom- und Gaskunde noch einen weiteren Rat kostenlos an: Eine „Initialberatung“, in der ein Experte den Kunden in dessen Haus oder Wohnung besucht, das Verbrauchsverhalten einschätzt und vor Ort Tipps für Maßnahmen zur Energieeinsparung sowie Fördermöglichkeiten gibt. Eine dieser Beratungen dauert in der Regel eine Stunde. Für weiter- und tiefergehende Beratungen muss der Kunde dann allerdings einen Experten anheuern und bezahlen.