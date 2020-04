Diskussion in Nettetal : Empörung über neuen WIN-Antrag

Blick von der Bühne in den Saal der Werner-Jaeger-Halle in Lobberich. Inzwischen ist die Halle für die geplante Sanierung leergeräumt. Foto: Emily Senf

Die WIN-Fraktion fordert in einem Antrag einen kommunalen Rettungsschirm für Unternehmen und Selbstständige. Um die zehn Millionen dafür zu finanzieren, solle auf die Sanierung der Werner-Jaeger-Halle verzichtet werden.

Die Fraktion „Wir in Nettetal“ (WIN) hat am frühen Mittwoch einen Antrag ans Rathaus geschickt, in dem sie einen kommunalen Rettungsschirm für gewerbliche Unternehmen, Selbständige und Angehörige der Freien Berufe in Höhe von bis zu zehn Millionen Euro fordert. Gegenfinanziert werden soll diese Summe durch den Verzicht auf die Sanierung der Werner-Jaeger-Halle. Sobald die Schadstoffe aus der Halle entfernt sind, solle sie abgerissen werden. Das Gymnasium solle auf dem freien Gelände eine Aula erhalten. Um größere Kulturveranstaltungen anbieten zu können, solle mit den Betreibern des Seerosensaals ein langfristiger Vertrag geschlossen werden.