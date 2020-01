Nettetal : Sternsinger im Rathaus

Sternsinger brachten ihren Segen am Rathauseingang an. Foto: Stadt Nettetal. Foto: Stadt Nettetal

Die Sternsinger ziehen jetzt auch in Nettetal wieder von Haus zu Haus, verbreiten den Segen unter dem diesjährigen Motto „Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit“ und sammeln gleichzeitig für bedürftige Kinder.

Zahlreiche Lobbericher Sternsinger folgten der traditionellen Einladung in das Nettetaler Rathaus. Die Sternsingeraktion wird in Lobberich auch in diesem Jahr wieder von den „Klangfarben“, dem Kinderchor der Katholischen Pfarrgemeinde St. Sebastian, angehenden Kommunionkindern und freiwilligen Helfern unterstützt. Der Erste Beigeordnete Michael Rauterkus begrüßte die zahlreichen Kinder im Rathaus, füllte die Spendendosen und dankte den Sternsingern.