Serie Unsere Jugendpfleger : Jugendlichen Alternativen bieten

Elisabeth Jongmanns leitet das Evangelische Jugendfreizeitheim Spielecafé in Kaldenkirchen.

Mehr als 20 Heranwachsende zwischen 13 und 18 Jahren kommen täglich die Woche über ins Spielecafé, dazu die Teilnehmer an den besonderen Angeboten. Jongmanns kennt sie alle, weiß, was sie bedrückt, weiß, wie sie fördern kann. „Hier sind sie wenigstens in Gemeinschaft und nicht allein, wenn sie auf ihren Smartphones spielen“, sagt Jongmanns und wird konkret: „Wir haben auch mit Suchtproblemen junger Menschen zu tun, ob es um Videospiele am Computer und Smartphone geht oder um Drogen.“ So sehr sie manches Schicksal berühre, so sehr müsse sie professionell agieren, sprich: „Aufklären, auch über Gefahren im Internet, vorbeugen und helfen in Sachen Süchte.“ Regelmäßige Fortbildungen, Austausch unter den Nettetaler Jugendpflegern und Ausbau der Elternarbeit seien da unumgänglich.