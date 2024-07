Einzelhandel in Nettetal Bauvoranfrage für Discounter in Leuth

Mit Erfolg, vor allem in der Politik. Ob das Ansinnen jetzt bei der Bezirksregierung durchkommt, ist die weitaus schwierigere Frage. Geht es hier bloß um ein Kirchturmdenken? Wie haben es die Leuther bisher geschafft, einen leeren Kühlschrank zu vermeiden und nicht am Hungertuch zu nagen? Die Supermarkt-Dichte an der Poststraße in Kaldenkirchen ist nur zweieinhalb Kilometer von Leuth entfernt. Mit viel Nachbarschaftshilfe und Serviceangeboten des Handels konnte bisher vieles aufgefangen werden. 2020 gab es einen mobilen Dorfladen, der Leuth regelmäßig anfuhr und an der katholischen Kirche von 9 bis 10.30 Uhr auf Kunden wartete. Manfred Meis, Vorsitzender des VVV Leuth, verweist aber noch auf einen anderen Punkt: Der fehlende Einzelhandel in Leuth schrecke viele potenzielle Neubürger und Investoren ab, sich in Leuth anzusiedeln. „Die Frage wird uns immer wieder gestellt. Das macht uns Sorge“, so Meis.