Einrichtungshaus Boden hat Jubiläum Vom Reichtagsbau ins Möbelhaus

Wichtig war Boden seinerzeit schon das ganzheitliche Einrichten. Das spiegelte sich 1994 in der Namensumbenennung wieder. Aus dem eher etwas biederen „Möbel Boden“ wurde das „Boden Einrichtungshaus“, das weltweite Trends nach Kaldenkirchen transportierte. „Das alles hat mich natürlich geprägt, wobei ich mir damals sicher war, nicht in die Fußstapfen meines Vaters zu treten“, sagt Zilkens. Sie studierte Architektur und Innenarchitektur mit dem Abschluss Diplom-Ingenieurin Innenarchitektur und dem Zusatz Bauvorlageberechtigung. Nach dem Studium sollte es eigentlich erst einmal nach Italien gehen, aber alles kam anders. In einem Berliner Büro, wo sie bereits Praktika absolviert hatte, stieg sie ein und fand sich im Bauleitungsbüro für den Reichstag wieder. Zilkens wollte aber nicht nur Bauleitungen machen. Zudem fehlte ihr das Rheinland. Nach den ersten Jahren in Berlin wechselte Zilkens nach Düsseldorf in ein Unternehmen, das federführend im Ladenbau für bekannte Marken agierte. „Ich habe komplette Konzepte gemacht und war neben Deutschland viel in England und Hongkong unterwegs“, berichtet sie. Es ging in die Geschäftsführungsetage in Düsseldorf. „Als ich schwanger wurde und das erste Kind kam, habe ich die Elternzeit dazu genutzt, ein Praktikum bei meinem Vater zu machen. Mein Bauchgefühl hat mir gesagt, mach‘ das nicht. Aber ich habe es getan und die Entscheidung fiel, nach Kaldenkirchen zurückzukehren“, sagt Zilkens.