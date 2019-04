Förderverein Naturschutzhof Sassenfeld : Eine Feier und ein neuer Teich zum 20-jährigen Bestehen

Zur Jahresversammlung im Landcafé Lynders begrüßte der Vorsitzende Heinz Schmitz die Mitglieder. Kassen- und Geschäftsbericht waren die Schwerpunkte. Im Tätigkeitsbericht wurde die gute Zusammenarbeit mit Hofleiterin Wiebke Esmann hervorgehoben.

Da am 29. September 1999 der Förderverein gegründet wurde, steht in diesem Jahr das 20-jährige Bestehen an. Eine kleine Feier wird vorbereitet. Als „Geburtstagsgeschenk“ ist ein neuer Hochteich angedacht, da der vor zwölf Jahren aus Holz erbaute Teich stark marode sei. Sollte die Finanzierung klappen, könnte er zum Erntedankfest/ Geburtstag fertig sein.