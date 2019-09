Kriminalität in Nettetal : Einbrüche in zwei Arztpraxen

Die unbekannten Täter schlugen in der Nacht zu Mittwoch zu. Foto: dpa/Friso Gentsch

Unbekannte Einbrecher haben in zwei Arztpraxen in Nettetal-Bocholt und -Sittard Bargeld gestohlen. Die Diebe schlugen nach Angaben der Polizei im Laufe der Nacht zu Mittwoch Fenster ein und gelangten so in die Praxis-Räumlichkeiten.

Dort fanden sie Kassetten mit Bargeld, die sie mitnahmen.