Nachts in Nettetal Einbrecher wirft mit Gullydeckel

Lärm hat in der Nacht zu Samstag, 29. Juni, gegen 2.30 Uhr Anwohner der Niedieckstraße aus dem Schlaf gerissen. Wie sich herausstellte, hatte ein Unbekannter mit einem Gullydeckel die Schaufensterscheibe eines Ladengeschäftes eingeworfen. Die vom Bersten der Scheibe aufgeweckten Zeugen, beobachteten aus ihren Fenstern, wie eine Person das Ladengeschäft aus dem entstandenen Loch in der Scheibe verließ und vom Tatort in Richtung Jägerstraße lief. Ob aus dem Motorengeschäft etwas entwendet wurde, stehe noch nicht fest, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit.