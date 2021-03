Lobberich Die Bewohnerin eines Hauses in Lobberich entdeckte am Sonntagmorgen einen Einbrecher im Schlafzimmer. Der Täter flüchtete, die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bisher unbekannter Täter ist am frühen Sonntagmorgen in eine Doppelhaushälfte an der Mühlenstraße in Lobberich eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, schlug der Einbrecher gegen 5.30 Uhr eine Fensterscheibe des Wintergartens ein. Der Täter durchsuchte mehrere Zimmer und gelangte schließlich ins Schlafzimmer der Hausbewohnerin. Diese wurde davon wach und sprach den Täter an. Der Einbrecher flüchtet daraufhin. Er erbeutete Schmuck. Die Polizei erbittet Hinweise unter Telefon 02162 3770.