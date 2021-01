Vorfall in Nettetal : Einbrecher hebeln Werkstatt-Tür auf

Nettetal Die Polizei bittet um Hinweise: Offenbar waren Einbrecher in Nettetal-Breyell unterwegs.

Einbrecher haben zwischen Freitag, 19.30 Uhr, und Samstag, 10 Uhr, versucht, zwei Nebeneingangstüren an einem Einfamilienhaus in Nettetal-Breyell aufzuhebeln. Wie die Polizei mitteilte, hebelten die Täter außerdem eine Werkstatt-Türe auf. Das Haus an der Lobbericher Straße ist zurzeit nicht bewohnt. Hinweise zur Tat erbittet die Polizei telefonisch unter der Rufnummer 02162 3770. Ob die Einbrecher etwas gestohlen haben, stand nach Polizeiangaben am Wochenende noch nicht fest.