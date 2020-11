Vorfall in Lobberich : Einbruch in Bank: Diebe nahmen nur PC mit

Die Polizei hofft auf Zeugen, die Hinweise zu einem Einbruch in die Sparkassenverwaltung am Doerkesplatz geben können. Foto: dpa/Fabian Strauch

Lobberich Die Polizei hofft auf Zeugen, die Hinweise zu einem Einbruch in Sparkassenverwaltung am Doerkesplatz geben können.

Nur ein Computer ist die Beute von Einbrechern, die in der Zeit zwischen Montagabend, 18 Uhr, und Dienstagmorgen, 8 Uhr, in die Verwaltungsräume der Lobbericher Filiale der Sparkasse Krefeld am Doerkesplatz gelangt sind. Dies teilte die Kreispolizei Viersen mit. Noch wissen die Ermittler aber nicht, wie der oder die Täter in die Büros gelangen konnten. Die Unbekannten brachen mehrere Türen auf und flohen mit einem Computer. Wer den Einbruch be­obachtet hat oder Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge am Tatort geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02162 3770 zu melden.