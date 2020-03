Vorfall in Nettetal : Einbrecher stehlen Geld und Schmuck

Nach einem Einbruch in Nettetal-Lobberich bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Personen. Foto: dpa/Carsten Rehder

Nettetal Während die Bewohnerin schlief, sind Einbrecher in ein Haus an der Friedenstraße in Lobberich eingestiegen. Laut Polizei hebelten die Täter zwischen Freitag, 6. März, 21 Uhr, und Samstag, 7. März, 7.30 Uhr, ein Kellerfenster an der Rückseite des Hauses auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Gebäude.

