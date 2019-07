Kaldenkirchen : Einbrecher scheitern an Wintergartenscheibe

Ein Einbrecher hebelt mit einem Brecheisen eine Tür (Symbolfoto). Foto: dpa/Silas Stein

Kaldenkirchen Nach einem versuchten Einbruch bittet die Polizei nun um Zeugenhinweise. Unbekannte wollten zwischen Dienstag, 16. Juli, 14 Uhr, und Mittwoch, 17. Juli, 12.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Gartenstraße in Kaldenkirchen einbrechen.

Sie versuchten laut Polizeiangaben vergeblich, die Scheibe des Wintergartens einzuschlagen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 3770 entgegen.

(emy)