Lobberich : Einbrecher scheitern an Haustür in Lobberich

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: dpa/Friso Gentsch

Lobberich Die Polizei sucht Zeugen eines versuchten Einbruchs: Unbekannten hebelten zwischen Freitag, 20 Uhr, und Sonntag, 0.30 Uhr, an der Tür eines Hauses an der Hochstraße in Lobberich, konnten diese jedoch nicht öffnen.

Es wurde nichts gestohlen. Hinweise an die Polizei unter Ruf 02162 3770.

(emy)