Einbruch über den Balkon Diebe nutzen Leiter aus dem Garten 

Bargeld gehört zur Beute von Einbrechern, die laut Polizei am Mittwoch zwischen 16.50 und etwa 17.20 Uhr in eine Wohnung im ersten Geschoss eines Mehrfamilienhauses auf der Straße „Gertrudenhof“ in Nettetal-Breyell eingebrochen sind. Nach aktuellen Ermittlungen der Polizei nutzten der oder die Täter eine Leiter aus dem Garten, um auf einen Balkon zu klettern. Dort öffneten sie mit Gewalt die Balkontür und durchsuchten die Wohnung. Zeugen hatten gegen 17.20 Uhr vor dem Haus einen schwarz gekleideten Mann beobachtet, der mit einem schwarzen Pkw wegfuhr. Das Kriminalkommissariat 2 sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Kontakt unter Ruf 02162 3770.