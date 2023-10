Kriminalität in Nettetal Einbrecher in Lobberich nutzen Urlaub aus

(busch-) Als keiner zu Hause gewesen ist, sind die Einbrecher gekommen: Wie die Polizei meldet, sind Unbekannte in ein Haus an der Hein-Nicus-Straße in Lobberich eingebrochen. Der Einbruch fand zwischen Donnertag, 12. Oktober, und Mittwoch, 18. Oktober, statt. Der oder die Täter schoben gewaltsam die Rollläden der Terrassentür hoch und hebelten die Tür auf. Im Haus durchsuchten sie mehrere Räume. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest.