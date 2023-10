Bewohner waren nicht zu Hause Einbrecher in Nettetal kommen über das Garagendach

Einbrecher haben sich am Montagabend zwischen 18.50 Uhr und 23.45 Uhr ein Einfamilienhaus an der Johannes-Hessen-Straße in Lobberich als Ziel ausgesucht; die Bewohner waren in diesem Zeitraum auswärts. Dies meldet die Polizei: Die Täter gelangten vermutlich über den Garten auf das Grundstück, kletterten auf die Garage und hebelten ein Fenster im Obergeschoss auf. In sämtlichen Zimmern durchsuchten sie die Schränke und verließen das Haus wieder, ohne aufgehalten worden zu sein. Zur Beute kann die Polizei noch keine Angaben machen.