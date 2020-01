Kriminalität in Nettetal : Einbrecher in Hinsbeck aktiv

Die Polizei bittet um Hinweise. Foto: dpa/Friso Gentsch

Hinsbeck Unbekannte Einbrecher sind am Montag, in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Straße Büschen in Hinsbeck eingedrungen. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Einbruch zwischen 14.30 und 18.30 Uhr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken