Vorfall in Breyell : Einbrecher fliehen mit Tresor

Nettetal Nach dem Einbruch in eine Kindertagesstätte in Nettetal-Breyell sucht die Polizei Zeugen. Die Diebe haben nach ersten Erkenntnissen einen Tresor gestohlen.

Die Polizei sucht nach einem Einbruch Zeugen: In der Zeit zwischen Freitag, 16 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, waren Einbrecher in der Kita Felderend in Nettetal-Breyell. Sie hebelten nach Angaben der Polizei ein Fenster auf und stahlen nach ersten Erkenntnissen einen Tresor, in dem unter anderem ein niedriger Geldbetrag lagerte. Das Kriminalkommissariat 2 in Dülken ermittelt. Wer Hinweise zum Einbruch geben kann, meldet sich dort unter Ruf 02162 3770.