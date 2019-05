Diebe in Nettetal-Breyell manipulierten Schloss : Einbrecher in Breyell entkommen mit Geld

Breyell Die Einbrecher überwanden das Schloss an der Wohnungstür.

Geld gehörte zur Beute von Einbrechern in Beyell. Laut Polizei haben Unbekannte am Freitag, 10. Mai, zwischen 13 und 21:30 Uhr, die Abwesenheit des Eigentümers einer Wohnung an der Straße Berg ausgenutzt. Sie überwanden den Schließmechanismus der Wohnungstür mit einem Draht und stahlen eine größere Summe Geld. Hinweise an die Polizei unter Ruf 02162 3770.