Vorfall in Nettetal : Einbrecher in Grundschule

Breyell Laut Polizei öffneten die Täter mit Gewalt ein Fenster, um in das Schulgebäude zu gelangen. Wer hat etwas gesehen?

Unbekannte sind am Sonntag zwischen 12.30 und 21.20 Uhr in die Grundschule an der Biether Straße in Breyell eingebrochen. Laut Polizei öffneten sie gewaltsam ein Fenster und dann die Tür zum Sekretariat. Noch steht nicht fest, welche Beute die Einbrecher machten. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, melden sich bei der Kriminalpolizei in Dülken unter Telefon 02162 3770.