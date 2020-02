Kaldenkirchen : Einbrecher erbeuten wenige hundert Euro

Kaldenkirchen Einbrecher waren in Kaldenkirchen unterwegs. An der Gerberstraße wurden sie gestört und flüchteten.

(RP) Einbrecher hebelten zwischen 15.50 und 16.10 Uhr an einem freistehenden Einfamilienhaus an der Grenzwaldstraße eine Nebeneingangstüre auf und durchsuchten das gesamte Haus. Sie stahlen wenige hundert Euro Bargeld. Kurz vorher hatten möglicherweise die gleichen Täter ein Hoftor eines Einfamilienhauses an der Gerberstraße aufgehebelt, flüchteten dann aber, als sie den Hauseigentümer bemerkten. Sie entfernten sich mit einem in der Nähe abgestellten dunkelgrauen Citröen Picasso mit rumänischem Kennzeichen in Richtung Grenzwaldstraße. Hinweise unter 02162 3770 erbeten.