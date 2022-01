Terrassentüren aufgehebelt : Einbrecher in Lobberich unterwegs

Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstag Verdächtiges bemerkt haben. Foto: dpa/Carsten Rehder

Lobberich Noch steht nicht fest, was Einbrecher am Donnerstag an zwei Tatorten erbeut haben. Zwischen 9.15 und 20.15 Uhr brachen Unbekannte in ein Haus auf der Straße In der Loeheide ein. Die Einbrecher hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten das Haus.

Zu einem zweiten Einbruch kam es zwischen 7.30 und 20.30 auf der Hein-Nicus-Straße. Auch hier brachen die Diebe die Terrassentür auf und durchsuchten die Räume.

(hb)