Lobberich : Einbrecher durchsuchen Einfamilienhaus

Polizisten in Uniform (Symbolfoto). Foto: dpa/Silas Stein

Lobberich Unbekannte sind am Donnerstag, 1. August, in der Zeit zwischen 8 und 13.45 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Johannes-Hessen-Straße in Lobberich eingebrochen. Nach Aufhebeln einer Terrassentüre durchsuchten die Täter laut Polizeiangaben alle Räume im Haus.

Die Diebe erbeuteten Schmuck, Bargeld und ein Notebook. Hinweise erbittet die Kreispolizei Viersen unter der Telefonnummer 02162 3770.

(emy)